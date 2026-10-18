Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 19 Oktober 2026 | 01.36 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Hindari Kelelahan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

Jawapos.com - Kesehatan Sagittarius pada Minggu, 18 Oktober 2026, menjadi pengingat untuk lebih peka terhadap kondisi tubuh dan menyesuaikan aktivitas dengan energi yang tersedia.

Semangat tinggi untuk mencoba berbagai hal terkadang membuat Sagittarius terlalu banyak menyusun agenda, sehingga waktu untuk memulihkan tenaga justru semakin berkurang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya tidak mengukur produktivitas hanya dari banyaknya kegiatan yang berhasil dilakukan dalam sehari.

Ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, memberikan waktu untuk beristirahat merupakan langkah penting agar kondisi fisik tetap terjaga.

Jika beberapa hari terakhir dipenuhi pekerjaan, perjalanan, atau kegiatan lainnya, gunakan waktu luang untuk mengurangi kesibukan dan memilih aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Kamu dapat mengisi waktu dengan berjalan santai, melakukan peregangan, atau menikmati kegiatan di luar ruangan dengan intensitas yang nyaman.

Hindari memaksakan olahraga berat ketika tubuh belum terbiasa atau masih membutuhkan pemulihan setelah menjalani rutinitas yang padat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Minggu, 18 Oktober 2026: Kelola Stres dan Perbaiki Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Minggu, 18 Oktober 2026: Kelola Stres dan Perbaiki Waktu Istirahat

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 18 Oktober 2026: Seimbangkan Kebutuhan Tubuh dan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 18 Oktober 2026: Seimbangkan Kebutuhan Tubuh dan Pikiran

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Energi dan Atur Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Energi dan Atur Waktu Istirahat

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.22 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore