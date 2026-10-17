Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo akan merasa jauh lebih percaya diri dan bertekad hari ini. Kemampuan dan mental leo akan bekerja maksimal sesuai dengan horoskop harian. Output intelektual leo mungkin tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk merencanakan masa depan.

Fokuslah pada tujuan, tanggapi keadaan sebagaimana adanya, dan semuanya akan terjadi sesuai rencana. Tangani segala sesuatu satu per satu, karena leo mampu menaklukkan semua rintangan.

Kualitas dan sifat kreatif zodiak virgo akan diakui. Selain itu, virgo akan memiliki peluang kerja baru. Virgo mungkin dapat membantu orang lain mengatasi masalah rumit yang membutuhkan solusi inovatif.

Berkat kemampuan pemecahan masalah, virgo akan didatangi oleh mereka yang membutuhkan bantuan. Manfaatkan penalaranmu untuk meningkatkan reputasi, karena ini akan membuka peluang baru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo merasa siap untuk mengakhiri hubungan yang dianggap tidak sehat dan terlalu banyak basa-basi serta janji palsu. Terkait karir, leo dapat menyelesaikan urusan dengan birokrasi dan memiliki prospek bisnis yang lebih cerah.

Sementara itu, pelajari meditasi atau teknik pernapasan dalam guna menenangkan pikiranmu yang belakangan ini mudah teralihkan. Terkait keuangan, leo akan mendapatkan keuntungan saat ingin mencoba peruntungan di pasar saham.

Cinta Leo