Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aquarius dan Pisces 17 Oktober 2026

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa tidak seimbang secara emosional. Aquarius merasa mudah terpengaruh oleh orang lain. Kendalikan emosi jika tidak ingin melakukan hal bodoh.

Mempertahankan pendekatan yang tegas akan membuahkan hasil yang besar. Pada saat-saat seperti ini, aquarius harus lebih mempercayai insting dan batin sendiri, daripada orang lain.

Zodiak pisces akan merasakan bahwa suasana rumah yang relatif tenang saat ini. Seharusnya, tidak ada perselisihan atau kekacauan di rumah, dan hubungan keluarga seharusnya damai.

Pisces mungkin bisa merencanakan liburan bersama keluarga. Nikmati waktu ini sepenuhnya dan manfaatkan sebaik-baiknya dengan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Jangan memendam masalah atau kesulitan, karena komunikasi adalah kuncinya. Saat ini, tunjukkan kepada keluarga betapa berartinya mereka bagimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus memiliki kekuatan emosional untuk melewati masa-masa sulit dalam hubungan asmara. Terkait karir, teruslah berupaya untuk membuat kemajuan dalam karir dengan kerja keras dan tekad.

Sementara itu, obat terbaik untuk masalah berat badan adalah diet sehat dan berolahraga secara rutin. Pada sisi keuangan, aquarius harus mengerahkan usaha ekstra dalam urusan keuangan guna mendapatkan keuntungan.