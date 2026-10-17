Ramalan Zodiak Gemini 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin tahu persis apa yang harus dilakukan hari ini. Tetapi karena suatu alasan, tindakan yang diperlukan mungkin sulit untuk dilaksanakan. Ambil peran aktif untuk terlibat dan sampaikan pendapatmu.
Tetapi, jangan terlalu terikat pada hasil agar tidak menjadi kecewa dan patah semangat jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Kemandirian adalah kebajikan penting yang harus dipertahankan hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini harus berani mengungkapkan apa yang ada di hati kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, waspadalah karena gangguan akan mengurangi produktivitas serta menimbulkan kesalahan saat bekerja.
Sementara itu, cobalah melakukan meditasi yang bermanfaat untuk menenangkan pikiran serta terhubung dengan tubuh. Terkait keuangan, berbagilah setelah gemini akhirnya menerima manfaat dari beberapa investasi yang dilakukan di masa lalu.
Cinta Gemini
Gemini harus berani mengambil risiko dalam hal percintaan. Jika biasanya cukup berhati-hati dalam menjalin hubungan romantis, hari ini gemini harus bersikap spontan.
Katakan apa yang ada di hati, ikuti insting, dan lakukan sesuatu untuk seseorang yang disukai. Semuanya akan berjalan baik untuk gemini hari ini.
Karir Gemini
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Jawa Pos
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