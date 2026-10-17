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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.59 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio././Freepik/ natality - Image

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio././Freepik/ natality

JawaPos.com – Hari ini akan menjadi hari yang sangat istimewa bagi zodiak libra. Orang-orang terkasih akan memberi kegembiraan, serta membantu libra untuk rileks dan menurunkan kewaspadaan. 

Pada hari ini, libra kemungkinan akan merasa gembira dengan beberapa kabar baik yang didengar. Rayakan pencapaian orang-orang terkasih bersama. Hari ini, curahkan pujian dan kasih sayang kepada mereka.

Zodiak scorpio mampu unggul dari yang lain jika memiliki sikap yang tegas dan kompetitif. Kecerdasan, akal sehat, serta komunikasi yang efisien, akan membawa scorpio melangkah jauh dalam mencapai tujuan. 

Scorpio memiliki rasa percaya diri dan tekad yang kuat. Cobalah menggunakan energi ini untuk meningkatkan bakat dan meletakkan dasar bagi kehidupan yang makmur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 17 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus mempertahankan sikap positif untuk membuat pasangan merasa aman di dekatmu. Terkait karir, bekerjalah dengan fokus dan kesungguhan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Sementara itu, fokuslah menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Terkait keuangan, kemampuan kreatif dan ide-ide cerdas yang libra cetuskan mampu menuai imbalan finansial.

Cinta Libra

Untuk mengembangkan pemahaman tentang pasangan dan menikmati romansa, libra harus mengurangi menjadi emosional. Fokuslah mendengarkan dan kurangi mengeluh tentang hal-hal kecil. 

Editor: Hanny Suwindari
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