Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa gelisah dan kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaan.

Gemini harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada tugas penting yang didelegasikan kepada orang lain.

Pastikan untuk memenuhi kewajibanmu sendiri. Kegagalan untuk melakukannya dapat memiliki dampak buruk dan luas.

Transit hari ini akan membantu zodiak cancer menjernihkan pikiran dan memenuhi tugas-tugas mendesak. Hari adalah hari untuk membereskan segala urusan.

Fokuslah pada satu aspek kehidupan pada satu waktu, mulai dari karir, kehidupan pribadi, atau keuangan. Pilih yang tampaknya paling tidak terorganisir, dan luangkan waktu untuk mengaturnya kembali.

Jika dirasa tepat, arsipkan, anggarkan, beri label, atur, dan klasifikasikan semuanya. Besok, cancer akan berjalan di arah yang sama sekali berbeda.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus berani mengungkapkan apa yang ada di hati kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, waspadalah karena gangguan akan mengurangi produktivitas serta menimbulkan kesalahan saat bekerja.