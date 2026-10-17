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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.16 WIB

Ramalan Zodiak Aries 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kedamaian dan harmoni adalah agenda bagi zodiak aries hari ini. Tetapi kemungkinan besar, akan muncul kekuatan yang berperang dengan pendapat yang kuat dan kecenderungan pendendam. 

Bersiaplah dan pastikan tindakanmu selaras dengan jiwamu. Jika tidak, aries bisa terlempar ke dalam pertempuran yang tidak ada hubungannya denganmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries memiliki kesempatan untuk meningkatkan kedalaman perasaan dengan seseorang yang disukai. Terkait karir, jangan terlibat dan jauhi drama atau masalah yang diciptakan oleh rekan kerja.

Sementara itu, beristirahatlah dengan cukup agar rasa nyeri pada sendiri hilang dan aries merasa bugar kembali. Terkait keuangan, aries mendapatkan potongan pajak serta bantuan yang bermanfaat sebagai hasil dari kebaikan yang aries lakukan.

Cinta Aries

Cobalah meningkatkan kedalaman perasaan dengan seseorang yang disukai. Mungkin sebelumnya hubungan dengannya tampak santai, tetapi buatlah menjadi serius. 

Saatnya berhenti berkhayal, karena orang yang ada di hadapanmu adalah sebagian besar dari apa yang selama ini aries cari. Berikan pengakuan dan rasa hormat yang pantas dia dapatkan.

Karir Aries

Editor: Hanny Suwindari
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