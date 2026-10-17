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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Sabtu, 17 Oktober 2026: Kelola Stres dan Jaga Energi

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Sabtu, 17 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas sehari-hari, ketenangan pikiran, dan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.

Tekanan pekerjaan atau persoalan dengan orang lain mungkin membuatmu terus memikirkan situasi yang belum terselesaikan, bahkan ketika tidak sedang berhadapan langsung dengan masalah tersebut.

Jika berlangsung terlalu lama, kebiasaan ini dapat menguras energi dan membuat waktu istirahat terasa kurang optimal.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya mulai memilah persoalan berdasarkan tingkat kepentingannya agar tidak merasa harus menyelesaikan semuanya sekaligus.

Tentukan hal-hal yang membutuhkan tindakan segera, kemudian sisihkan persoalan lain untuk ditangani ketika waktu dan kondisi sudah lebih mendukung.

Menuliskan langkah penyelesaian dalam daftar sederhana dapat membantu mengubah pikiran yang terasa rumit menjadi rencana yang lebih mudah dijalankan.

Kamu juga perlu belajar mengambil jeda ketika perdebatan atau perbedaan pendapat mulai memengaruhi suasana hati.

Editor: Novia Tri Astuti
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