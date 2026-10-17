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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12.43 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 17 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Sabtu, 17 Oktober 2026, perlu dijaga dengan membangun rutinitas yang seimbang serta memahami kapan tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Setelah menjalani berbagai kesibukan selama beberapa hari terakhir, akhir pekan dapat menjadi kesempatan untuk memulihkan energi tanpa harus meninggalkan seluruh aktivitas yang ingin dilakukan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus mungkin ingin memanfaatkan hari libur untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, berkumpul bersama keluarga, atau melakukan kegiatan yang selama ini tertunda.

Namun, jangan sampai keinginan untuk menggunakan waktu sebaik mungkin membuatmu terus bergerak hingga lupa memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat.

Ketika mulai merasa lelah, kurangi intensitas kegiatan dan luangkan waktu untuk memulihkan tenaga sebelum melanjutkan aktivitas lainnya.

Kamu bisa memilih kegiatan ringan seperti berjalan santai, melakukan peregangan, atau merapikan rumah secara bertahap dengan menyisipkan waktu jeda.

Aktivitas fisik tidak harus selalu berat untuk menjadi bagian dari rutinitas yang bermanfaat bagi kebugaran.

Editor: Novia Tri Astuti
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