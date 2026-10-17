Ramalan Asmara Zodiak Virgo Sabtu, 17 Oktober 2026: Kurangi Pikiran Berlebihan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Sabtu, 17 Oktober 2026, dapat terasa lebih hangat ketika kamu mulai memberi ruang bagi perasaan dan tidak terus-menerus menganalisis setiap persoalan dalam hubungan.
Keinginan memahami segala sesuatu secara terperinci memang dapat membantu menemukan solusi, tetapi sesekali kamu perlu menikmati kebersamaan tanpa membebani diri dengan terlalu banyak pertimbangan.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Virgo pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, akhir pekan ini bisa menjadi kesempatan untuk membangun kembali kedekatan melalui aktivitas sederhana yang menyenangkan.
Cobalah menghabiskan waktu bersama tanpa terus membicarakan pekerjaan, urusan rumah tangga, atau tanggung jawab lain yang selama ini menyita perhatian.
Menikmati hidangan favorit, berjalan santai, atau mengenang pengalaman menyenangkan yang pernah kalian lalui dapat menciptakan suasana lebih akrab.
Kebersamaan tidak selalu membutuhkan rencana besar karena perhatian kecil yang diberikan dengan tulus juga dapat membuat pasangan merasa dihargai.
Jika masih terdapat persoalan yang belum menemukan penyelesaian, gunakan kesempatan tersebut untuk membicarakannya dengan kepala dingin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022