Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11.24 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Sabtu, 17 Oktober 2026: Jaga Kehangatan dan Kesabaran

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Sabtu, 17 Oktober 2026, berpotensi diwarnai suasana yang lebih hangat melalui perhatian, kepedulian, dan dukungan dari orang-orang terdekat.

Kehadiran seseorang yang memahami perasaanmu dapat memberikan ketenangan, terutama ketika kamu sedang menghadapi persoalan pribadi atau mempertimbangkan keputusan penting.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aries pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan melalui komunikasi yang terbuka dan perhatian sederhana.

Kamu tidak harus selalu merencanakan sesuatu yang istimewa untuk membuat pasangan merasa dihargai karena mendengarkan ceritanya atau menemani ketika ia sedang lelah juga dapat memberikan arti besar.

Luangkan waktu untuk membicarakan hal-hal yang selama ini memenuhi pikiran agar masing-masing pihak dapat memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain.

Meski suasana hubungan berpotensi terasa nyaman, Aries tetap perlu mengendalikan reaksi ketika menghadapi perbedaan pendapat.

Sifat spontan yang terkadang muncul saat emosi meningkat bisa membuatmu melontarkan perkataan tanpa mempertimbangkan bagaimana pasangan akan menerimanya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 17 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan Lewat Perhatian Tulus - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 17 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan Lewat Perhatian Tulus

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12.03 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 17 Oktober 2026: Jaga Kedekatan Tanpa Kehilangan Ruang Pribadi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 17 Oktober 2026: Jaga Kedekatan Tanpa Kehilangan Ruang Pribadi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11.59 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 17 Oktober 2026: Perkuat Kedekatan dengan Pasangan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 17 Oktober 2026: Perkuat Kedekatan dengan Pasangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11.56 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore