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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11.56 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 17 Oktober 2026: Perkuat Kedekatan dengan Pasangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 17 Oktober 2026, dapat terasa lebih hangat ketika kedua pihak bersedia saling memberikan perhatian dan memahami kebutuhan emosional masing-masing.

Kedekatan tidak selalu dibangun melalui momen romantis yang besar, sebab kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan tulus juga dapat membuat hubungan terasa lebih bermakna.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, meluangkan waktu bersama tanpa terus disibukkan oleh urusan pekerjaan bisa menjadi cara untuk menjaga keharmonisan hubungan.

Cobalah hadir sepenuhnya ketika pasangan ingin bercerita, menanyakan kabarnya dengan penuh perhatian, atau sekadar menikmati waktu berdua tanpa gangguan aktivitas lain.

Hal-hal kecil tersebut dapat menunjukkan bahwa pasangan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan Capricorn, meskipun kesibukan sehari-hari terkadang menyita banyak waktu.

Capricorn yang lebih terbiasa memperlihatkan rasa sayang melalui tindakan juga perlu belajar menyampaikan perasaan secara verbal.

Ungkapan sederhana mengenai rasa terima kasih, perhatian, atau penghargaan dapat membantu pasangan memahami isi hati tanpa harus menerka-nerka sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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