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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11.59 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 17 Oktober 2026: Jaga Kedekatan Tanpa Kehilangan Ruang Pribadi

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Sabtu, 17 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga kedekatan emosional tanpa mengabaikan kebutuhan untuk memiliki waktu bagi diri sendiri.

Hubungan yang nyaman bukan berarti kedua pihak harus selalu bersama, melainkan mampu mempertahankan komunikasi dan rasa percaya meskipun masing-masing memiliki kesibukan serta kepentingan pribadi.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, berkurangnya waktu untuk berbincang akibat aktivitas sehari-hari sebaiknya tidak dibiarkan berlangsung terlalu lama.

Manfaatkan kesempatan untuk kembali membangun komunikasi yang lebih hangat melalui percakapan sederhana tentang kegiatan, perasaan, atau hal-hal yang sedang dipikirkan.

Aquarius tidak perlu menyiapkan kejutan besar untuk menunjukkan rasa sayang kepada pasangan.

Kesediaan mendengarkan cerita dengan sungguh-sungguh, menanyakan kabar secara tulus, atau menyediakan waktu bersama tanpa terganggu ponsel dapat membuat pasangan merasa lebih diperhatikan.

Jika pasangan tampak lebih sensitif atau membutuhkan perhatian daripada biasanya, hindari langsung menganggapnya sebagai sikap yang berlebihan.

Editor: Novia Tri Astuti
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