Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Libra (23 September–22 Oktober) diprediksi menjalani hari dengan kondisi fisik dan mental yang cukup baik.

Transit Bulan di Sagitarius juga dikaitkan dengan kemampuan mengambil keputusan secara lebih mantap. Manfaatkan kondisi ini untuk menentukan langkah yang tepat, terutama dalam urusan pekerjaan dan pengembangan diri.

Bagi Libra yang masih lajang, urusan percintaan mungkin belum menjadi prioritas utama. Anda cenderung lebih tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan, mengejar target, atau meningkatkan kualitas diri.

Meski demikian, jangan sampai kesibukan membuat Anda mengabaikan orang-orang terdekat.

Dalam urusan karier, peluang menarik berpotensi datang dan membuka jalan menuju perkembangan profesional.

Karena itu, tetaplah percaya diri dan jangan terburu-buru melewatkan kesempatan yang muncul. Persiapan yang matang akan membantu Anda menghadapi berbagai kemungkinan dengan lebih baik.

Mari simak ramalan lengkap dari zodiak Libra mulai dari aspek percintaan hingga kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Libra

Kehidupan asmara Libra yang masih lajang mungkin tidak terlalu menjadi perhatian hari ini. Pengaruh Merkurius diperkirakan membuat Anda lebih fokus pada pekerjaan, tujuan pribadi, atau upaya memperbaiki kualitas diri.

Anda mungkin merasa bahwa mengembangkan potensi dan mengejar impian lebih penting daripada mencari pasangan untuk sementara waktu.

Tidak ada salahnya menikmati waktu sendiri dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang ingin dicapai. Namun, tetaplah terbuka terhadap kesempatan berkenalan dengan orang baru apabila situasinya memungkinkan. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menjalin hubungan jika memang belum siap.

Sementara itu, Libra yang sudah memiliki pasangan berpeluang menikmati suasana hubungan yang tenang dan nyaman. Meski tidak ada persoalan besar, menjaga kedekatan tetap membutuhkan perhatian.

Luangkan waktu untuk berbincang, mendengarkan cerita pasangan, atau melakukan kegiatan sederhana bersama.

Menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan hubungan asmara akan membantu Anda mempertahankan keharmonisan tanpa harus mengorbankan tujuan pribadi.