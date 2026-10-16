Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Sistem hukum akan membantu zodiak sagitarius hari ini. Hal ini menandai selesainya semua upaya sagitarius untuk mengakhiri masalah hukum yang berkepanjangan. Sagitarius mungkin merasa lelah meskipun akhirnya menang. m

Sadarilah betapa menyenangkan dan melegakan waktu ini. Sagitarius tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah hukum seperti yang dilakukan sebelumnya di masa depan. Jadi, nikmati waktu ini.

Ketenangan pikiran sedang menjauh dari zodiak capricorn. Carilah cara untuk bersantai, seperti membaca atau berkebun. Cobalah menghabiskan hari bersama keluarga atau teman-teman dengan melakukan perjalanan singkat.

Jika semua ini tidak menarik, cukup hubungi seseorang terdekat untuk melakukan percakapan dari hati ke hati. Jangan menyerah pada perubahan suasana hati, karena ketenangan pikiran akan segera kembali.

Pertimbangkan konsekuensinya dan cobalah untuk tetap tenang. Untuk menjaga kedamaian yang telah dinikmati hingga saat ini, capricorn perlu berusaha menahan emosi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius dan pasangan harus menghadapi rintangan dalam hubungan asmara bersama. Terkait karir, berusahalah untuk maju agar sagitarius mampu mendapatkan terobosan besar.

Sementara itu, istirahatlah dan lakukan beberapa latihan ringan untuk mengurangi nyeri pada sendi. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.