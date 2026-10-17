Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 17 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Kurangi Ketegangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Sabtu, 17 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian melalui kebiasaan yang mendukung kebugaran sekaligus membantu tubuh beristirahat setelah menjalani rutinitas yang padat.
Keinginan untuk menuntaskan seluruh tanggung jawab terkadang membuatmu terus bekerja meskipun tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Karena itu, Capricorn perlu memahami bahwa menjaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan menyelesaikan aktivitas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan tenaga.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn sebaiknya lebih peka terhadap perubahan kondisi fisik, terutama ketika energi mulai berkurang atau tubuh terasa kaku setelah melakukan kegiatan yang sama dalam waktu lama.
Jika pekerjaan mengharuskanmu duduk berjam-jam, sempatkan diri untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan secara berkala.
Jeda singkat tersebut dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama.
Dalam menjaga kebugaran, pola makan juga tidak boleh diabaikan hanya karena jadwal kegiatan sedang padat.
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Jawa Pos
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