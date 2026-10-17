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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13.13 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 17 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Sabtu, 17 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan sehari-hari, kondisi pikiran, dan waktu untuk memulihkan tenaga.

Ketika berbagai tanggung jawab datang dalam waktu bersamaan, Pisces mungkin terdorong untuk terus menyelesaikan pekerjaan tanpa menyadari bahwa tubuh juga membutuhkan jeda.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya tidak memaksakan diri untuk menuntaskan seluruh pekerjaan sekaligus ketika energi mulai berkurang.

Cobalah membagi kegiatan menjadi beberapa tahap dan memberikan jeda di antara aktivitas agar tubuh tidak terus-menerus berada dalam kondisi lelah.

Mengatur jadwal secara realistis dapat membantu Pisces menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih nyaman tanpa mengabaikan kebutuhan fisik.

Selain mengelola kesibukan, kualitas tidur juga perlu menjadi perhatian karena istirahat yang memadai membantu tubuh memulihkan energi dan mendukung kemampuan berkonsentrasi.

Kurangi kebiasaan menatap layar ponsel atau perangkat elektronik hingga larut malam, terutama jika hal tersebut membuat waktu tidur semakin pendek.

Editor: Novia Tri Astuti
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