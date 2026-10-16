Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Leo (23 Juli–22 Agustus) disarankan untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan.
Dengan Bulan berada di Sagitarius, berbagi cerita dengan orang yang dipercaya dapat membantu Anda merasa lebih lega ketika menghadapi berbagai persoalan.
Jangan terbiasa memendam semuanya sendiri jika ada kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari orang terdekat.
Menghabiskan waktu di luar ruangan juga bisa menjadi pilihan untuk menyegarkan pikiran. Anda dapat berjalan-jalan santai atau menikmati suasana alam agar suasana hati terasa lebih baik.
Dalam kehidupan asmara, Leo yang telah lama menjalin hubungan mungkin ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk pasangan.
Tidak harus melalui hadiah mahal, perhatian sederhana dan waktu berkualitas dapat membantu menjaga kehangatan hubungan.
Sementara itu, peluang positif juga berpotensi hadir dalam urusan karier. Baik Anda yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja, tetaplah memperhatikan kesempatan yang muncul.
Langkah kecil yang diambil hari ini bisa menjadi awal dari perkembangan yang lebih baik pada masa mendatang.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Leo pada Sabtu, 17 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.
Ramalan Cinta Leo
Kehidupan asmara Leo yang telah lama menjalin hubungan perlu mendapatkan perhatian agar kehangatan di antara Anda dan pasangan tetap terjaga.
Kesibukan sehari-hari terkadang membuat momen romantis semakin jarang dilakukan. Karena itu, cobalah kembali meluangkan waktu untuk menunjukkan kasih sayang melalui tindakan sederhana.
Anda bisa mengajak pasangan menikmati makan malam bersama, merencanakan kegiatan yang disukai berdua, atau sekadar berbincang dari hati ke hati.
Perhatian kecil semacam ini dapat membantu mempererat hubungan dan membuat pasangan merasa dihargai.
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Jawa Pos
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