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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 15 Oktober 2026: Atur Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur aktivitas secara lebih terarah dan memastikan kebutuhan tubuh tetap terpenuhi di tengah padatnya rutinitas.

Keinginan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus dapat membuatmu terus bergerak sepanjang hari, tetapi kurangnya jeda berisiko menguras energi tanpa disadari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini sebaiknya mulai mengevaluasi kebiasaan sehari-hari, terutama jika sering berpindah dari satu tugas ke tugas lain tanpa memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat.

Jadwal yang terlalu penuh dapat membuatmu melewatkan waktu makan, menunda istirahat, atau mengurangi durasi tidur demi menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda.

Karena itu, susun agenda berdasarkan kemampuan dan waktu yang tersedia agar seluruh kegiatan dapat dijalankan dengan lebih nyaman.

Sisihkan jeda di antara aktivitas supaya tubuh memiliki kesempatan memulihkan tenaga sebelum kembali menghadapi tanggung jawab berikutnya.

Jika pekerjaan mengharuskanmu berada di depan komputer selama berjam-jam, cobalah sesekali mengalihkan pandangan dari layar, berdiri, atau melakukan peregangan ringan.

Editor: Novia Tri Astuti
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