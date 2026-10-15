Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Kamis, 15 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Jaga Ketenangan Pikiran

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur, terutama dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, menjaga kualitas istirahat, dan mengendalikan tekanan emosional.
Padatnya aktivitas dapat membuatmu terlalu fokus pada pekerjaan atau persoalan pribadi hingga lupa memberikan perhatian yang cukup kepada kondisi tubuh sendiri.
Scorpio sebaiknya mulai memperbaiki pola makan dengan membiasakan diri menyantap makanan secara teratur meskipun jadwal kegiatan sedang padat.
Kesibukan yang membuatmu makan terburu-buru atau melewatkan waktu makan dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan nutrisi jika terus menjadi kebiasaan.
Pilihlah menu yang beragam dan seimbang, serta pertimbangkan untuk menyiapkan bekal atau camilan bernutrisi sebelum memulai aktivitas.
Persiapan sederhana tersebut dapat membantu kamu menghindari pilihan makanan secara sembarangan ketika tidak memiliki banyak waktu.
Jangan lupa memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari, terutama ketika banyak bergerak atau menjalani rutinitas yang menguras tenaga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022