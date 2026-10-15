Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Kamis, 15 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Jaga Ketenangan Pikiran

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur, terutama dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, menjaga kualitas istirahat, dan mengendalikan tekanan emosional.

Padatnya aktivitas dapat membuatmu terlalu fokus pada pekerjaan atau persoalan pribadi hingga lupa memberikan perhatian yang cukup kepada kondisi tubuh sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya mulai memperbaiki pola makan dengan membiasakan diri menyantap makanan secara teratur meskipun jadwal kegiatan sedang padat.

Kesibukan yang membuatmu makan terburu-buru atau melewatkan waktu makan dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan nutrisi jika terus menjadi kebiasaan.

Pilihlah menu yang beragam dan seimbang, serta pertimbangkan untuk menyiapkan bekal atau camilan bernutrisi sebelum memulai aktivitas.

Persiapan sederhana tersebut dapat membantu kamu menghindari pilihan makanan secara sembarangan ketika tidak memiliki banyak waktu.