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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.14 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Kamis, 15 Oktober 2026: Seimbangkan Kesibukan dan Pemulihan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu dijaga dengan lebih cermat, terutama ketika berbagai target dan tanggung jawab membuatmu ingin terus bergerak tanpa memberikan waktu istirahat yang cukup.

Semangat untuk menyelesaikan pekerjaan memang dapat membantu meningkatkan produktivitas, tetapi mengenali batas kemampuan tubuh tetap penting agar aktivitas sehari-hari tidak terasa semakin membebani.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya mulai mengatur kembali jadwal harian agar waktu untuk bekerja tidak mengambil seluruh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Ketika energi mulai berkurang, jangan memaksakan diri menyelesaikan semua tugas sekaligus karena tubuh membutuhkan jeda untuk memulihkan tenaga.

Susunlah rutinitas yang memberikan ruang bagi pekerjaan, waktu makan, aktivitas fisik, dan istirahat secara seimbang.

Jika pekerjaan mengharuskanmu duduk dalam waktu lama, usahakan mengambil jeda secara berkala untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
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