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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.48 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Kamis, 15 Oktober 2026: Jaga Hubungan dengan Komunikasi Terbuka

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Kamis, 15 Oktober 2026, menjadi momen untuk memperkuat kedekatan melalui komunikasi yang jujur dan sikap saling menghargai.

Hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mengungkapkan perasaan, tetapi juga kemauan untuk mendengarkan dan memahami apa yang dirasakan pasangan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aries pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika belakangan ini muncul perbedaan pandangan, Aries sebaiknya tidak langsung bereaksi hanya untuk mempertahankan pendapatnya sendiri.

Cobalah memberikan waktu bagi kedua pihak untuk menenangkan diri sebelum membicarakan persoalan yang sedang dihadapi.

Sikap yang terlalu terburu-buru dalam menanggapi perkataan pasangan berisiko memicu kesalahpahaman, terutama ketika maksud sebenarnya belum dipahami dengan baik.

Aries yang terbiasa berbicara secara terus terang perlu menyadari bahwa kejujuran akan lebih mudah diterima ketika disampaikan dengan cara yang tepat.

Tidak semua perbedaan harus berakhir dengan penentuan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Editor: Novia Tri Astuti
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