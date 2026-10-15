Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.29 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 15 Oktober 2026: Redam Ego dan Perkuat Hubungan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Kamis, 15 Oktober 2026 mengajak kamu untuk lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan dan memberikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan isi pikirannya.

Keyakinan yang kuat terhadap suatu pendapat memang dapat membantumu menentukan sikap, tetapi hubungan yang sehat tidak selalu berjalan sesuai keinginan satu pihak.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terjadi perbedaan pandangan dengan pasangan, usahakan untuk tidak langsung mempertahankan pendapat sendiri atau menganggap orang yang kamu cintai tidak memahami keadaan.

Setiap orang memiliki pengalaman dan cara berpikir yang berbeda, sehingga wajar apabila kalian sesekali melihat persoalan dari sudut pandang yang tidak sama.

Cobalah mendengarkan penjelasan pasangan secara utuh sebelum menyampaikan tanggapan.

Sikap tersebut dapat membantu percakapan berlangsung lebih tenang sekaligus mencegah perbedaan kecil berkembang menjadi pertengkaran yang sebenarnya bisa dihindari.

Bagi Leo yang telah memiliki pasangan, persoalan sehari-hari akan lebih mudah diatasi ketika kalian sama-sama bersedia mengakui kekeliruan dan mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Virgo Kamis, 15 Oktober 2026: Dengarkan Pasangan dengan Hati Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Kamis, 15 Oktober 2026: Dengarkan Pasangan dengan Hati Terbuka

Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.25 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 15 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Komunikasi Jujur - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 15 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Komunikasi Jujur

Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.23 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Kamis, 15 Oktober 2026: Hadapi Perbedaan dengan Hati Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Kamis, 15 Oktober 2026: Hadapi Perbedaan dengan Hati Terbuka

Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.20 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore