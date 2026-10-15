Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 15 Oktober 2026: Redam Ego dan Perkuat Hubungan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Kamis, 15 Oktober 2026 mengajak kamu untuk lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan dan memberikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan isi pikirannya.
Keyakinan yang kuat terhadap suatu pendapat memang dapat membantumu menentukan sikap, tetapi hubungan yang sehat tidak selalu berjalan sesuai keinginan satu pihak.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Jika terjadi perbedaan pandangan dengan pasangan, usahakan untuk tidak langsung mempertahankan pendapat sendiri atau menganggap orang yang kamu cintai tidak memahami keadaan.
Setiap orang memiliki pengalaman dan cara berpikir yang berbeda, sehingga wajar apabila kalian sesekali melihat persoalan dari sudut pandang yang tidak sama.
Cobalah mendengarkan penjelasan pasangan secara utuh sebelum menyampaikan tanggapan.
Sikap tersebut dapat membantu percakapan berlangsung lebih tenang sekaligus mencegah perbedaan kecil berkembang menjadi pertengkaran yang sebenarnya bisa dihindari.
Bagi Leo yang telah memiliki pasangan, persoalan sehari-hari akan lebih mudah diatasi ketika kalian sama-sama bersedia mengakui kekeliruan dan mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak.
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Jawa Pos
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