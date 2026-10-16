Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Ucapan dan Pahami Perasaan Pasangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Jumat, 16 Oktober 2026, menuntut komunikasi yang lebih bijaksana agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi persoalan yang mengganggu keharmonisan hubungan.
Hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah berpotensi menimbulkan ketegangan apabila kedua pihak kurang berhati-hati ketika menyampaikan perasaan.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Libra yang sudah memiliki pasangan sebaiknya lebih memperhatikan waktu dan cara berbicara, terutama ketika salah satu pihak sedang lelah atau memiliki banyak pikiran.
Komentar yang tidak bermaksud menyakiti terkadang dapat disalahartikan apabila disampaikan tanpa mempertimbangkan suasana hati pasangan.
Karena itu, jangan terburu-buru membalas perkataan yang terasa kurang menyenangkan sebelum memahami maksud sebenarnya.
Jika ada sikap atau ucapan pasangan yang mengganggu pikiran, cobalah membicarakannya secara langsung dengan bahasa yang tenang dan tidak menyudutkan.
Jelaskan perasaanmu dengan jujur agar pasangan mengetahui hal yang perlu diperbaiki tanpa merasa sedang diserang.
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Jawa Pos
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