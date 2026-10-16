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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.24 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 16 Oktober 2026: Ungkapkan Perasaan dan Hargai Pasangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Jumat, 16 Oktober 2026, menekankan pentingnya keterbukaan dan kemampuan menerima bahwa setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan rasa sayang.

Hubungan dapat terasa lebih hangat ketika Virgo tidak hanya memperhatikan hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi juga meluangkan waktu untuk menghargai perhatian dan usaha yang telah diberikan pasangan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Virgo pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo yang sudah memiliki pasangan mungkin lebih terbiasa menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata daripada kata-kata.

Membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, mengingat kebutuhan pasangan, atau memastikan berbagai urusan berjalan dengan baik merupakan bentuk perhatian yang berarti.

Namun, jangan menganggap tindakan tersebut sudah cukup untuk membuat pasangan memahami seluruh perasaanmu.

Ungkapan sederhana mengenai rasa sayang, penghargaan, atau terima kasih juga dapat membantu pasangan merasa lebih diperhatikan.

Jika ada persoalan yang mengusik pikiran, usahakan membicarakannya ketika suasana hati kedua pihak sedang tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
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