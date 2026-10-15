Ramalan Zodiak Libra 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa sangat gembira tentang kehidupan dan memiliki banyak energi. Beberapa kejutan tak terduga mungkin akan datang dari keluarga atau orang-orang terdekat.

Hal ini akan meningkatkan semangat dan membuat libra tetap optimis sepanjang hari. Libra akan senang melihat bagaimana energi positif memengaruhi orang-orang di sekitar. Menurut horoskop harian, hari ini tampaknya merupakan waktu yang tepat untuk merencanakan liburan akhir pekan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 15 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra dan pasangan bisa menikmati momen-momen sederhana untuk menciptakan ikatan yang lebih dalam. Terkait karir, berkomunikasilah dengan atasan jika libra merasa kewalahan saat bekerja.

Sementara itu, terapkan teknik relaksasi, seperti meditasi dan latihan pernapasan saat merasa stres atau lelah. Terkait keuangan, kemampuan kreatif dan ide-ide cerdas yang libra cetuskan mampu menuai imbalan finansial.

Cinta Libra

Berkat usaha yang telah dilakukan dalam hubungan asmara akhir-akhir ini, libra memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama pasangan. Kalian berdua harus benar-benar menghargai dan menikmati momen ini. Momen-momen sederhana ini menciptakan ikatan yang lebih dalam, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Karir Libra