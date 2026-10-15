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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 15 Oktober 2026 | 09.05 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin merasa cukup percaya diri dan gembira. Pisces mungkin tidak lagi berada dalam situasi dimana membuat keputusan penting itu sulit. Kepercayaan diri dapat menginspirasi pisces. 

Jadi, hari ini adalah hari yang fantastis bagi pisces untuk berkonsentrasi pada pengambilan keputusan dan mempercayai intuisi sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces akan mendapat manfaat dari melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan. Terkait karir, terdapat beberapa peluang yang tampak sangat menarik bagi pisces hari ini.

Sementara itu, cobalah untuk tidak mencapai titik stres yang tinggi agar kondisi kesehatan pisces tidak semakin memburuk. Terkait keuangan, mintalah nasihat dari seseorang yang lebih berpengalaman jika pisces ingin berinvestasi.

Cinta Pisces

Mengungkapkan keinginan hati dan menyampaikan perasaan yang sebenarnya kepada pasangan, akan menanamkan semangat baru ke dalam hubungan. 

Hal ini akan meringankan beban emosional dan membuka jalan bagi ungkapan cinta romantis untuk dipertukarkan. Hubungan asmara pisces akan benar-benar mendapat manfaat dari komunikasi yang terbuka dan jujur ini.

Karir Pisces

Editor: Hanny Suwindari
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