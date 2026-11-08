8 Alasan Berhenti Sejenak Adalah Hal Paling Produktif yang Bisa Kamu Lakukan Menurut Psikologi

seseorang yang rehat dari pekerjaan / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sudah bekerja sepanjang hari, menyelesaikan banyak hal, tetapi justru semakin sulit berkonsentrasi? Pikiran terasa penuh, tubuh mulai lelah, pekerjaan sederhana terasa berat, dan bahkan keputusan kecil pun membutuhkan energi yang tidak sedikit.

Dalam situasi seperti itu, mungkin hal terakhir yang ingin kamu lakukan adalah berhenti bekerja. Ada perasaan bersalah ketika duduk diam, menjauh dari layar komputer, atau sekadar menikmati waktu tanpa melakukan sesuatu yang dianggap produktif.



Kita hidup dalam budaya yang sering mengukur produktivitas berdasarkan seberapa sibuk seseorang. Semakin banyak pekerjaan yang diselesaikan, semakin panjang daftar tugas yang dicentang, dan semakin sedikit waktu istirahat yang diambil, semakin produktif pula seseorang dianggap.



Padahal, psikologi menawarkan sudut pandang yang berbeda.



Produktivitas bukan hanya tentang seberapa lama kamu bekerja, tetapi juga tentang bagaimana kamu mengelola energi, perhatian, dan kemampuan berpikir.



Otak manusia bukan mesin yang bisa dipaksa bekerja terus-menerus tanpa konsekuensi. Sama seperti tubuh yang membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga setelah aktivitas fisik, pikiran juga membutuhkan jeda setelah menghadapi tuntutan mental yang terus-menerus.



Menariknya, penelitian psikologi menunjukkan bahwa istirahat singkat dapat membantu meningkatkan energi, mengurangi kelelahan, dan mendukung proses belajar serta pembentukan ingatan.



Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE pada 2022, misalnya, menganalisis 22 sampel penelitian dengan total 2.335 peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa istirahat singkat atau micro-breaks memiliki dampak positif terhadap semangat dan penurunan kelelahan.



Artinya, berhenti sejenak bukan selalu tanda kemalasan. Dalam kondisi tertentu, justru itulah strategi yang dibutuhkan agar kita bisa kembali bekerja dengan lebih baik.



Lantas, mengapa berhenti sejenak bisa menjadi salah satu hal paling produktif yang bisa kamu lakukan?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), terdapat delapan alasannya menurut psikologi.



1. Berhenti Sejenak Membantu Memulihkan Kemampuan Otak untuk Berkonsentrasi



Pernahkah kamu membaca satu paragraf berulang kali, tetapi tidak benar-benar memahami isinya? Atau membuka sebuah dokumen untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi pikiran justru terus melayang ke hal-hal lain?



Kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa perhatianmu sedang mengalami kelelahan.



Dalam psikologi, perhatian atau attention merupakan kemampuan kognitif yang memungkinkan seseorang memusatkan pikiran pada informasi atau aktivitas tertentu. Kemampuan ini sangat penting dalam hampir semua kegiatan, mulai dari belajar, bekerja, membaca, hingga mengambil keputusan.



Namun, perhatian bukan sumber daya yang bisa digunakan tanpa batas.



Ketika kamu terus-menerus memusatkan perhatian pada pekerjaan, menghadapi notifikasi, membaca informasi, dan berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya, beban mental dapat meningkat.



Akibatnya, kamu mungkin mulai mengalami kesulitan mempertahankan fokus, lebih mudah terdistraksi, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan.



Di sinilah istirahat berperan.



Salah satu konsep yang relevan adalah Attention Restoration Theory atau teori pemulihan perhatian. Teori ini menjelaskan bahwa perhatian yang digunakan secara intensif dapat mengalami kelelahan dan membutuhkan kondisi tertentu untuk pulih.



Berhenti sejenak, mengalihkan pandangan dari layar, berjalan santai, atau menikmati suasana sekitar dapat memberikan kesempatan bagi pikiran untuk keluar dari tuntutan konsentrasi yang terus-menerus.



Bayangkan kamu sedang mengerjakan laporan selama dua jam. Alih-alih memaksakan diri ketika konsentrasi mulai menurun, cobalah berhenti selama beberapa menit.



Bangun dari kursi, berjalan sebentar, atau duduk tanpa memikirkan pekerjaan.



Ketika kembali, kamu mungkin akan merasa lebih siap untuk melanjutkan tugas.



Terkadang, cara terbaik untuk mempertahankan fokus bukanlah memaksakan diri agar terus berkonsentrasi, melainkan memberikan kesempatan kepada otak untuk memulihkan perhatiannya.



2. Istirahat Singkat Membantu Mengurangi Kelelahan Mental



Ada perbedaan antara tubuh yang lelah dan pikiran yang lelah.



Kamu mungkin tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, tetapi setelah seharian menghadiri rapat, membaca dokumen, membalas pesan, dan memikirkan berbagai masalah, rasanya seperti kehabisan tenaga.



Inilah yang sering disebut sebagai kelelahan mental atau mental fatigue.



Kelelahan mental dapat membuat seseorang merasa kehilangan motivasi, lebih lambat dalam memproses informasi, sulit mempertahankan konsentrasi, dan menjadi lebih mudah frustrasi.



Masalahnya, banyak orang menganggap kelelahan mental sebagai sesuatu yang harus dilawan dengan bekerja lebih keras.



Padahal, memaksakan diri ketika energi mental sudah menurun tidak selalu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik.



Penelitian meta-analisis Albulescu dan rekan-rekannya pada 2022 menemukan bahwa micro-breaks memberikan efek positif dalam meningkatkan vigor atau perasaan berenergi, sekaligus mengurangi kelelahan.



Meskipun efeknya relatif kecil dan peningkatan performa secara keseluruhan tidak terbukti signifikan secara statistik, temuan tersebut memperlihatkan bahwa jeda singkat memiliki manfaat nyata bagi kesejahteraan seseorang.



Dengan kata lain, istirahat bukan sekadar hadiah setelah menyelesaikan pekerjaan. Istirahat merupakan bagian dari proses menjaga kemampuan diri agar tetap berfungsi dengan baik.



Kamu bisa mencoba mengambil jeda sekitar 5–10 menit setelah menyelesaikan satu pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.



Namun, jangan menghabiskan seluruh waktu istirahat dengan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Jika pekerjaanmu sudah melibatkan layar sepanjang hari, cobalah melakukan aktivitas yang benar-benar berbeda.



Misalnya, berjalan kaki, meregangkan tubuh, minum air putih, atau sekadar menikmati udara segar.



Ingat, tujuan istirahat bukan mengganti satu bentuk kelelahan dengan bentuk kelelahan lainnya.



3. Otak Membutuhkan Waktu Istirahat untuk Memperkuat Ingatan



Ini adalah salah satu alasan paling menarik mengapa berhenti sejenak bisa menjadi aktivitas yang produktif.



Banyak orang percaya bahwa semakin lama mereka belajar atau mengulang informasi, semakin banyak pula yang akan diingat.



Namun, proses belajar tidak hanya terjadi ketika seseorang sedang membaca, menulis, atau berlatih. Ada proses penting yang juga berlangsung ketika seseorang sedang beristirahat.



Dalam ilmu psikologi dan ilmu saraf, proses ini berkaitan dengan memory consolidation atau konsolidasi memori.



Konsolidasi memori merupakan proses ketika informasi atau pengalaman yang baru diperoleh menjadi lebih stabil dalam ingatan.



Penelitian yang diterbitkan dalam Nature Reviews Psychology pada 2022 oleh Erin J. Wamsley menjelaskan bahwa periode istirahat saat seseorang terjaga dapat mendukung konsolidasi ingatan.



Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa beristirahat sejenak dengan mata tertutup setelah mempelajari informasi baru dapat membantu seseorang mengingat informasi tersebut dengan lebih baik.



Temuan ini juga didukung penelitian yang didanai oleh National Institutes of Health (NIH) pada 2021. Para peneliti menemukan bahwa ketika peserta beristirahat setelah mempelajari keterampilan baru, otak mereka menunjukkan pola aktivitas yang menyerupai pengulangan pengalaman belajar dalam bentuk yang lebih cepat.



Semakin sering pola tersebut muncul selama istirahat, semakin baik pula performa peserta pada sesi latihan berikutnya.



Apa artinya bagi kehidupan sehari-hari?



Jika kamu sedang mempelajari sesuatu, jangan merasa harus terus-menerus memasukkan informasi ke dalam kepala.



Setelah membaca satu bab buku, menyelesaikan latihan, atau mempelajari materi baru, berikan waktu kepada dirimu untuk berhenti.



Tidak perlu langsung membuka materi berikutnya.



Biarkan pikiran memproses informasi yang baru saja diterima.



Belajar bukan hanya tentang seberapa banyak informasi yang kamu masukkan ke dalam otak, tetapi juga tentang bagaimana otak mengolah dan menyimpannya.



4. Berhenti Sejenak Memberikan Ruang bagi Kreativitas untuk Berkembang



Pernahkah kamu mengalami situasi ketika sebuah ide justru muncul saat sedang mandi, berjalan kaki, atau melakukan aktivitas sederhana?



Padahal, sebelumnya kamu sudah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari solusi, tetapi tidak menemukan jawaban yang tepat.



Fenomena ini cukup menarik dalam psikologi kreativitas.



Kreativitas tidak selalu muncul ketika seseorang sedang berusaha keras memikirkan sesuatu. Terkadang, ide justru muncul ketika pikiran tidak lagi dipaksa untuk berfokus pada satu persoalan.



Hal ini berkaitan dengan konsep mind-wandering, yaitu kondisi ketika pikiran bergerak dari satu gagasan ke gagasan lainnya tanpa sepenuhnya berfokus pada aktivitas yang sedang dilakukan.



Ketika sedang beristirahat, pikiran memiliki kesempatan untuk menghubungkan berbagai informasi dan pengalaman yang sebelumnya mungkin tidak terlihat berkaitan.



Misalnya, kamu sedang mencari ide untuk sebuah proyek. Kamu sudah membaca banyak referensi, membuat catatan, dan mencoba berbagai pendekatan.



Namun, semakin lama kamu memaksakan diri, semakin sulit menemukan sesuatu yang baru.



Cobalah berhenti sejenak.



Pergilah berjalan kaki, mendengarkan suara lingkungan sekitar, atau melakukan aktivitas ringan yang tidak membutuhkan konsentrasi intensif.



Bukan berarti setiap kali kamu beristirahat, ide brilian akan langsung muncul. Namun, memberikan ruang bagi pikiran untuk bergerak lebih bebas dapat membantu proses eksplorasi gagasan.



Penting juga untuk memahami bahwa mind-wandering tidak selalu bermanfaat. Jika terjadi ketika seseorang harus memperhatikan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi, pikiran yang melayang justru bisa mengganggu.



Kuncinya adalah mengetahui kapan harus fokus dan kapan memberikan ruang bagi pikiran untuk berkelana.



Karena terkadang, jawaban yang selama ini kamu cari tidak muncul ketika kamu semakin keras memikirkannya, tetapi ketika kamu memberikan sedikit ruang untuk bernapas.



5. Jeda Membantu Mengatur Emosi dan Mengurangi Reaksi Impulsif



Tidak semua keputusan buruk muncul karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup.



Terkadang, keputusan buruk muncul karena seseorang sedang terlalu lelah, stres, marah, atau kewalahan secara emosional.



Bayangkan kamu sedang menghadapi hari yang berat. Banyak pekerjaan belum selesai, pesan terus berdatangan, dan seseorang tiba-tiba menyampaikan kritik yang membuatmu tersinggung.



Respons pertama yang mungkin muncul adalah membalas dengan emosi.



Namun, jika kamu berhenti sejenak sebelum merespons, situasinya bisa menjadi berbeda.



Kamu memiliki kesempatan untuk mengenali apa yang sedang dirasakan, memahami situasi dengan lebih tenang, dan memilih respons yang lebih tepat.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan emotional regulation atau regulasi emosi.



Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosionalnya.



Berhenti sejenak dapat menjadi salah satu strategi sederhana untuk memberikan jarak antara munculnya emosi dan tindakan yang dilakukan.



Contohnya, ketika sedang marah, kamu bisa menarik napas perlahan, menjauh sebentar dari situasi yang memicu emosi, dan menunda respons sampai pikiran lebih tenang.



Jeda tersebut tidak berarti mengabaikan masalah.



Justru, kamu sedang memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menghadapi masalah tanpa sepenuhnya dikendalikan oleh emosi sesaat.



Hal yang sama berlaku ketika kamu sedang mengalami kecemasan karena pekerjaan yang menumpuk.



Alih-alih terus-menerus memikirkan semua masalah sekaligus, berhentilah sebentar. Tarik napas, kenali apa yang sedang kamu rasakan, lalu tentukan satu hal yang paling penting untuk dikerjakan.



Terkadang, kita tidak membutuhkan jawaban yang lebih cepat. Kita membutuhkan pikiran yang lebih tenang untuk menemukan jawaban yang tepat.



6. Berhenti Sejenak Membantu Kamu Melihat Masalah dari Sudut Pandang Berbeda



Ketika terlalu lama berkutat dengan satu persoalan, seseorang bisa terjebak dalam pola berpikir yang sama.



Kamu mungkin sudah mencoba berbagai cara, tetapi selalu kembali pada kesimpulan yang serupa.



Dalam kondisi seperti ini, mengambil jarak dari masalah bisa membantu membuka perspektif baru.



Salah satu konsep yang berkaitan adalah psychological detachment, yaitu kemampuan untuk melepaskan diri secara mental dari tuntutan pekerjaan atau aktivitas tertentu.



Konsep ini banyak dibahas dalam psikologi organisasi dan penelitian mengenai pemulihan setelah bekerja.



Sebuah tinjauan sistematis oleh Agolli dan Holtz pada 2023 menganalisis 159 penelitian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk melepaskan diri secara psikologis dari pekerjaan.



Penelitian tersebut menyoroti pentingnya psychological detachment sebagai pengalaman pemulihan yang berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan performa kerja.



Mengapa mengambil jarak bisa membantu?



Karena ketika kamu terus-menerus memikirkan pekerjaan, perhatianmu cenderung terkunci pada persoalan yang sama.



Berhenti sejenak memberikan kesempatan untuk mengurangi keterlibatan mental terhadap masalah tersebut.



Setelah itu, kamu bisa kembali dengan perspektif yang lebih segar.



Misalnya, kamu sedang menyusun strategi bisnis dan merasa semua pendekatan yang dicoba tidak berhasil.



Daripada terus memaksakan diri selama berjam-jam, tinggalkan pekerjaan tersebut sementara waktu.



Ketika kembali, cobalah melihat persoalan dari sudut pandang orang lain.



Apa yang sebenarnya menjadi masalah utama? Apakah strategi yang digunakan sudah tepat? Apakah ada asumsi yang selama ini tidak pernah dipertanyakan?



Jarak sementara dapat membantu kamu membedakan antara masalah yang benar-benar penting dan hal-hal yang hanya menghabiskan perhatian.



Terkadang, kita terlalu dekat dengan sebuah masalah sehingga tidak mampu melihat gambaran besarnya.



7. Istirahat Membantu Menjaga Motivasi agar Tidak Cepat Habis



Salah satu kesalahan dalam memahami produktivitas adalah menganggap bahwa motivasi harus selalu dipertahankan melalui kerja keras.



Padahal, motivasi manusia dapat mengalami perubahan.



Ada hari ketika kamu merasa bersemangat dan mampu menyelesaikan banyak hal. Namun, ada pula hari ketika pekerjaan yang biasanya terasa mudah justru terasa sangat berat.



Jika kamu terus memaksakan diri tanpa memberikan kesempatan untuk pulih, aktivitas yang sebelumnya menyenangkan bisa berubah menjadi beban.



Dalam psikologi kerja, hal ini berkaitan dengan konsep recovery atau pemulihan.



Pemulihan merupakan proses ketika seseorang mengembalikan sumber daya fisik dan psikologis yang terkuras akibat tuntutan aktivitas.



Penelitian meta-analisis yang diterbitkan pada 2023 dalam Journal of Business and Psychology oleh Headrick dan rekan-rekannya menganalisis 316 sampel independen dengan total 99.329 peserta.



Hasilnya menunjukkan bahwa pengalaman pemulihan seperti relaksasi, penguasaan keterampilan di luar pekerjaan, dan pelepasan psikologis dari pekerjaan berkaitan dengan berbagai hasil positif, termasuk keterlibatan kerja, kepuasan hidup, dan kesejahteraan.



Ini menunjukkan bahwa menjaga motivasi bukan hanya tentang bagaimana kamu memulai pekerjaan, tetapi juga bagaimana kamu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memulihkan energi.



Cobalah membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian yang lebih realistis.



Setelah menyelesaikan satu bagian, berikan penghargaan sederhana kepada diri sendiri melalui waktu istirahat.



Kamu juga perlu memahami bahwa istirahat tidak harus selalu dilakukan setelah mencapai titik kelelahan.



Justru, mengambil jeda sebelum benar-benar kehabisan energi dapat menjadi strategi yang lebih baik untuk menjaga konsistensi.



Produktivitas jangka panjang membutuhkan ritme, bukan paksaan tanpa henti.



8. Berhenti Sejenak Membantu Kamu Mengenali Batas Kemampuan Diri



Di tengah tuntutan kehidupan modern, banyak orang merasa harus selalu tersedia.



Pesan harus segera dibalas. Pekerjaan harus segera diselesaikan. Target harus segera dicapai. Bahkan ketika sedang beristirahat, pikiran masih sibuk memikirkan hal-hal yang belum selesai.



Tanpa disadari, seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan untuk bekerja dan kebutuhan untuk beristirahat.



Padahal, mengenali batas kemampuan diri merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.



Berhenti sejenak memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kondisi diri sendiri.



Apakah kamu benar-benar masih memiliki energi untuk melanjutkan pekerjaan?



Apakah kamu sedang produktif atau hanya sibuk?



Apakah pekerjaan yang sedang dilakukan memang penting, atau kamu hanya merasa harus terus melakukan sesuatu agar tidak merasa bersalah?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat penting.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghabiskan energi untuk memenuhi ekspektasi, baik dari lingkungan maupun dari diri sendiri.



Kita merasa harus selalu berhasil, selalu cepat, dan selalu mampu menyelesaikan semuanya.



Akibatnya, istirahat justru terasa seperti sesuatu yang harus diperjuangkan.



Padahal, kamu tidak harus menunggu sampai benar-benar kelelahan untuk mengambil jeda.



Kamu boleh berhenti ketika tubuh mulai membutuhkan istirahat. Kamu boleh mengambil waktu untuk diri sendiri meskipun masih ada pekerjaan yang belum selesai.



Mengenali batas bukan berarti menyerah terhadap tanggung jawab.



Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kamu memahami bagaimana cara menjaga diri agar tetap mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dalam jangka panjang.



Produktivitas yang sehat bukan tentang menghabiskan seluruh energi yang kamu miliki, melainkan menggunakan energi tersebut dengan bijaksana.



Bagaimana Cara Berhenti Sejenak agar Benar-Benar Bermanfaat?



Setelah mengetahui berbagai manfaatnya, muncul pertanyaan penting: bagaimana cara mengambil jeda yang efektif?



Sebab, tidak semua bentuk istirahat benar-benar memberikan kesempatan bagi pikiran untuk pulih.



Berikut beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kamu terapkan.



1. Terapkan micro-break secara berkala



Cobalah mengambil jeda singkat selama 5–10 menit setelah menyelesaikan satu bagian pekerjaan. Gunakan waktu tersebut untuk berdiri, berjalan, atau melakukan peregangan ringan.



2. Jauhkan diri dari layar



Jika kamu menghabiskan sebagian besar waktu bekerja di depan komputer atau ponsel, gunakan waktu istirahat untuk mengurangi paparan layar.



3. Berjalan kaki tanpa tujuan yang mendesak



Berjalan santai dapat menjadi cara sederhana untuk mengalihkan perhatian dari pekerjaan dan memberikan ruang bagi pikiran.



4. Latih kesadaran terhadap kondisi diri



Luangkan beberapa menit untuk memperhatikan napas, mengenali perasaan, dan menyadari apakah tubuh sedang membutuhkan istirahat.



5. Jangan merasa bersalah ketika beristirahat



Ingat bahwa istirahat merupakan bagian dari pengelolaan energi. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa dirimu sudah cukup lelah untuk pantas mendapatkan jeda.



6. Berikan waktu istirahat yang cukup setelah pekerjaan berat



Tidak semua kelelahan bisa diselesaikan dengan istirahat lima menit. Setelah aktivitas yang sangat menguras energi, kamu mungkin membutuhkan jeda lebih panjang, tidur yang cukup, atau waktu bebas dari pekerjaan.



Hal yang perlu diingat, tidak ada satu pola istirahat yang cocok untuk semua orang. Sesuaikan durasi dan frekuensinya dengan jenis pekerjaan, kondisi tubuh, serta tingkat kelelahan yang kamu alami.



Kesimpulan: Tidak Semua Waktu Harus Diisi dengan Kesibukan



Kita sering kali terlalu sibuk mengejar produktivitas sampai lupa bahwa manusia memiliki keterbatasan.



Kita menganggap berhenti sebagai kemunduran, beristirahat sebagai kemalasan, dan duduk diam sebagai sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa jeda memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan, mengurangi kelelahan, mendukung proses belajar, dan membantu seseorang memulihkan diri dari tuntutan aktivitas sehari-hari.



Memang, istirahat tidak otomatis membuat semua pekerjaan selesai lebih cepat. Bahkan, penelitian mengenai micro-breaks menunjukkan bahwa manfaatnya terhadap performa keseluruhan tidak selalu signifikan, terutama untuk pekerjaan yang menuntut kemampuan kognitif tinggi.



Namun, hal tersebut tidak mengurangi pentingnya istirahat sebagai bagian dari kehidupan yang sehat dan produktif.



Sebab, produktivitas sejati bukan tentang siapa yang paling lama bekerja atau siapa yang paling sedikit tidur.



Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna tanpa terus-menerus mengorbankan kesehatan diri sendiri.



Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah, kehilangan fokus, atau kesulitan berpikir jernih, mungkin kamu tidak selalu membutuhkan motivasi tambahan.



Mungkin kamu hanya membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak.



Tarik napas. Tinggalkan pekerjaan sebentar. Nikmati waktu tanpa tuntutan.



Tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Tidak semua menit harus diisi dengan kesibukan.



