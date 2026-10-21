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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 22 Oktober 2026 | 05.25 WIB

7 Morning Routine yang Membuat Anda Makin Produktif, Kunci Sukses Dimulai Sejak Dini Hari

Ilustrasi minum air/Magnific - Image

Ilustrasi minum air/Magnific

JawaPos.com-Seseorang morning person memiliki rutinitas yang terencana.

Bangun pagi selalu mereka pilih untuk menjalani hari secara optimal. Kebiasaan bangun pagi dibentuk dari kesadaran dalam diri.

Jika anda ingin membiasakan diri bangun pagi agar lebih produktif, simak beberapa alasan berikut yang bisa membantu anda memulai bangun pagi dengan lebih semangat.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (21/10) berikut alasan orang produktif memilih untuk bangun pagi.

Seseorang yang terbiasa bangun pagi, mereka akan memikirkan berbagai hal lebih awal. Mulai dari menyusun tugas, membuat rencana, sampai menjalani hari dengan terarah. Mereka memahami bahwa meluangkan waktu untuk membuat rencana dapat menghemat waktu keesokan harinya.

Seseorang yang morning persian akan bangun dalam keadaan segar dan beristirahat dengan maksimal. Mereka ingin menjalani aktivitas dalam kondisi terbaik dan memahami bahwa tidur berperan penting dalam menjaga produktivitas. Oleh sebab itu, mereka bersedia menunda kesenangan dan menyesuaikan jadwal demi istirahat yang berkualitas. 

Saat bangun hanya ditentukan oleh tuntutan eksternal, seperti pekerjaan, maka tidak mengherankan jika anda sulit bangun pagi. Sebaliknya, melakukan sesuatu yang benar-benar ingin dilakukan bisa memberikan motivasi tersendiri. 

Cahaya matahari alami membantu mengatur ritme tidur dan bangun. Paparan cahaya pagi secara langsung memberikan sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk terjaga dan beraktivitas. 

Seseorang yang produktif pada pagi hari mengutamakan konsistensi. Semakin terbiasa menjalankan rutinitas yang sama, maka semakin mudah pula kebiasaan tersebut dilakukan. Rutinitas membantu tubuh dan otak bekerja secara optimal.

Olahraga dapat membantu anda merasa lebih berenergi, termotivasi, dan siap menghadapi berbagai aktivitas sepanjang hari. Olahraga tidak harus berlangsung dengan lama. Sesi latihan singkat sudah bisa menjadi awal yang baik untuk memulai hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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