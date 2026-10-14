Rezeki Mengalir dari Dunia Usaha? 5 Weton Ini Diyakini Punya Watak Pedagang Ulung Menurut Primbon

JawaPos.com - Tidak semua orang menemukan jalan kesuksesan melalui pekerjaan yang sama.

Ada yang berkembang ketika bekerja di bawah arahan orang lain, ada yang menonjol saat memimpin sebuah tim, dan ada pula yang merasa lebih leluasa ketika membangun usaha sendiri.

Dalam tradisi Jawa, perbedaan kecenderungan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran yang dipercaya menggambarkan karakter dan cara seseorang menjalani kehidupannya.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran, melainkan bagian dari tradisi yang digunakan untuk menafsirkan watak, kecenderungan perilaku, hingga perjalanan rezeki seseorang.

Sejumlah weton dipercaya memiliki sifat yang selaras dengan dunia perdagangan, seperti pandai membaca peluang, cermat mengambil keputusan, mudah menjalin hubungan, dan berani menghadapi persaingan.

Karakter-karakter tersebut dianggap sebagai bekal penting bagi seseorang yang ingin merintis usaha sebagaimana dilanisr dari YouTube Kidung Primbon.

Lantas, weton apa saja yang diyakini memiliki watak pedagang ulung menurut Primbon Jawa?

Ada 5 weton yang kerap dikaitkan dengan kecenderungan tersebut, yaitu Senin Legi, Kamis Wage, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Minggu Pahing.

Memahami karakter diri, mengembangkan keterampilan, serta menjalankan usaha dengan tekun dan jujur tetap menjadi langkah penting dalam membangun keberhasilan.

1. Senin Legi

Senin Legi menjadi salah satu weton yang dalam penafsiran tradisional tertentu dikaitkan dengan karakter tenang, teliti, dan mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Sifat tersebut dipercaya dapat mendukung seseorang ketika menekuni dunia perdagangan.

Seorang pedagang tidak hanya dituntut mampu menawarkan barang, tetapi juga perlu bersikap sabar ketika menghadapi pelanggan dengan kebutuhan, pertanyaan, dan karakter yang berbeda-beda.

Ketelitian juga menjadi bekal penting dalam mengelola usaha.