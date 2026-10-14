3 Shio yang Dapat Hoki di Akhir Tahun 2026, Rezeki Tak Pernah Kering Selalu Mengalirkan Duit

JawaPos.com - Setiap manusia tentu mengalami perputaran roda kehidupan yang kadang kala dianggap orang tidak berlangsung secara adil.

Walaupun begitu, semesta memanglah berjalan dengan caranya sendiri termasuk bagaimana menentukan kerezekian seseorang.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan jadi momen bagi segelintir orang yang tengah diberkahi dengan limpahan berbagai macam rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan akan mendapatkan hoki di akhir tahun 2026 saat rezeki tak pernah kering selalu mengalirkan duit.

1. Shio Babi

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio babi umumnya merupakan manusia yang bermental kuat.

Astrolog meramalkan, akhir tahun 2026 bisa jadi momentum perubahan bila mereka melaluinya dengan kerja keras.

Setiap perjuangan yang dikerahkan diprediksi akan terbayar lunas oleh berbagai macam rezeki yang dapat mereka petik.

Bukan tidak mungkin kebahagian dan kesejahteraan hidup yang diimpikan itu akan dimulai mulai dari paruh kedua tahun kuda api ini.