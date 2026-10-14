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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.01 WIB

Tak Lagi Meratapi Nasib, 6 Weton Ini Dipercaya Jadi Magnet Rezeki dan Keberkahan

seseorang yang rezekinya tiada dua Sumber foto: Freepik/jaguddoca

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan hari dan pasaran kelahiran yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Melalui perhitungan primbon, sejumlah weton dipercaya memiliki keistimewaan dalam urusan keberuntungan, pekerjaan, hingga rezeki.

Ada kepercayaan bahwa sebagian orang memiliki peruntungan yang semakin baik seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup. Perjalanan yang awalnya dipenuhi tantangan diyakini dapat berubah menjadi lebih sejahtera ketika seseorang mampu memperbaiki pola pikir dan menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana.

Salah satu sikap yang sering dikaitkan dengan datangnya keberkahan adalah rasa syukur. Ketika seseorang berhenti meratapi keadaan, tidak terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain, dan mulai berfokus pada peluang yang tersedia, ia dapat lebih mudah mengenali kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansialnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang menurut penafsiran Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi peruntungan besar ketika mampu menjalani kehidupan dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Berikut ulasannya.

1. Jumat Legi

Jumat Legi dikenal dalam penafsiran primbon sebagai weton yang memiliki pembawaan ramah, hati lapang, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain.

Berdasarkan perhitungan neptu yang umum digunakan, Jumat memiliki nilai 6 dan Legi bernilai 5, sehingga jumlahnya adalah 11. Dalam kepercayaan tradisional, angka tersebut digunakan sebagai salah satu dasar untuk menafsirkan karakter pemilik weton.

Perjalanan hidup Jumat Legi diyakini tidak selalu berjalan mulus. Namun, kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan dianggap sebagai salah satu kekuatan yang membantu mereka menghadapi berbagai tantangan.

Ketika mampu mengurangi kebiasaan mengeluh dan lebih menghargai apa yang dimiliki, mereka dapat mengarahkan perhatian pada peluang yang sebelumnya terabaikan. Sikap suka membantu dan menjaga hubungan baik juga berpotensi memperluas jaringan pertemanan maupun usaha.

Dalam penafsiran tersebut, Jumat Legi kerap dikaitkan dengan peluang kemajuan di bidang perdagangan, kuliner, dan usaha mandiri. Meski demikian, keberhasilan finansial tetap bergantung pada kerja keras, kemampuan mengelola uang, serta kondisi masing-masing individu.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing dipercaya memiliki karakter cerdas, penuh pertimbangan, dan mampu menghadapi persoalan dengan pikiran yang relatif tenang.

Pemilik weton ini digambarkan lebih suka mencari jalan keluar daripada larut dalam kekecewaan. Mereka juga dianggap mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan penting.

Dalam hitungan neptu yang umum digunakan, Rabu bernilai 7 dan Pahing bernilai 9, sehingga jumlahnya adalah 16. Angka ini berbeda dari perhitungan yang tercantum dalam sejumlah penafsiran populer.

Menurut kepercayaan primbon, perubahan cara pandang dapat menjadi titik penting bagi perjalanan hidup Rabu Pahing. Daripada terus mempertanyakan mengapa keadaan tidak sesuai harapan, mereka diyakini lebih berpeluang berkembang ketika mulai menyusun langkah konkret untuk memperbaiki keadaan.

Peluang kemajuan dapat muncul melalui pekerjaan profesional, pendidikan, pengembangan karier, maupun kegiatan usaha. Sikap tenang dan kemampuan memecahkan masalah dapat menjadi bekal berharga untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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