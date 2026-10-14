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Rabbany Wanadriani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.00 WIB

Punya Jiwa Pemimpin, 5 Zodiak Ini Disebut Berpeluang Naik Jabatan Lebih Cepat

ilustrasi zodiak yang dapat promosi jabatan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kemajuan karier menjadi impian banyak orang, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan tanggung jawab lebih besar dan penghasilan yang lebih baik. Dalam dunia astrologi, ada sejumlah zodiak yang dipercaya memiliki karakter pendukung untuk mencapai posisi lebih tinggi di tempat kerja.

Kepercayaan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai sifat positif, mulai dari kemampuan memimpin, kedisiplinan, kecakapan berkomunikasi, hingga keberanian mengambil keputusan. Karakter-karakter ini dianggap dapat membantu seseorang menonjol di tengah persaingan profesional.

Meski demikian, promosi jabatan dalam kehidupan nyata juga dipengaruhi oleh kinerja, pengalaman, kesempatan, dan kebijakan perusahaan. Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang dikenal memiliki karakter ambisius serta potensi untuk berkembang dalam perjalanan karier.

Berikut lima zodiak yang menurut astrologi memiliki sifat-sifat yang mendukung kemajuan karier.

1. Leo

Leo dikenal sebagai zodiak yang percaya diri, karismatik, dan memiliki kecenderungan untuk mengambil peran sebagai pemimpin. Mereka sering digambarkan mampu menarik perhatian melalui sikap optimistis dan semangatnya ketika menghadapi pekerjaan.

Dalam lingkungan profesional, karakter tersebut dapat membantu Leo menyampaikan gagasan dengan meyakinkan serta membangun semangat kerja bersama rekan-rekannya. Mereka juga menyukai tantangan dan cenderung terdorong untuk memberikan hasil terbaik.

Keinginan untuk menunjukkan kemampuan membuat Leo sering diasosiasikan dengan ambisi meraih posisi yang lebih tinggi. Jika diimbangi dengan kemampuan bekerja sama dan kesediaan menerima masukan, karakter kepemimpinan ini dapat menjadi modal berharga untuk perkembangan karier.

2. Taurus

Taurus identik dengan pribadi yang konsisten, praktis, dan dapat diandalkan. Mereka cenderung menyukai kestabilan serta berusaha menyelesaikan tanggung jawab secara bertahap hingga mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam pekerjaan, Taurus sering digambarkan memiliki ketelitian dan kesabaran yang baik. Mereka tidak selalu mengejar hasil secara instan, tetapi lebih memilih membangun pencapaian melalui proses yang terencana.

Sikap tersebut dapat membuat mereka dipercaya untuk menangani tugas yang membutuhkan ketekunan dan tanggung jawab tinggi. Apabila mampu mempertahankan kualitas kerja sekaligus terbuka terhadap perubahan, Taurus memiliki modal untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya.

3. Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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