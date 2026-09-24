Dikenal Pekerja Keras, 5 Zodiak Ini Disebut Mudah Naik Jabatan

JawaPos.com - Dalam astrologi, sejumlah zodiak dipercaya memiliki karakter yang dapat mendukung perjalanan karier mereka. Sifat seperti percaya diri, disiplin, kemampuan berkomunikasi, hingga kegigihan disebut menjadi modal yang membantu seseorang berkembang di lingkungan kerja.

Karakter tersebut membuat beberapa zodiak dianggap lebih menonjol ketika menjalankan tanggung jawab profesional. Mereka dinilai mampu menunjukkan kemampuan memimpin, mengambil keputusan, menyelesaikan pekerjaan dengan konsisten, serta memiliki dorongan kuat untuk mencapai target.

Meski astrologi tidak dapat menjadi patokan pasti mengenai keberhasilan seseorang di dunia kerja, sejumlah karakter tersebut kerap dikaitkan dengan peluang kemajuan karier. Berikut lima zodiak yang disebut memiliki sifat pendukung untuk mendapatkan promosi jabatan lebih cepat, seperti dilansir dari English Jagran.

1. Leo Leo dikenal memiliki rasa percaya diri yang kuat dan kemampuan alami untuk memimpin. Karisma serta semangat yang mereka tunjukkan dapat membuat orang di sekitarnya ikut termotivasi.

Di tempat kerja, Leo biasanya memiliki keinginan untuk memberikan hasil terbaik sekaligus memperoleh pengakuan atas pencapaiannya. Dorongan tersebut membuat mereka cenderung berusaha keras untuk mengembangkan karier.

2. Taurus Taurus identik dengan sifat stabil, dapat diandalkan, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan. Mereka cenderung mengerjakan tugas secara teliti dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Sikap yang tenang serta konsistensi dalam menyelesaikan tanggung jawab dapat membuat Taurus memperoleh kepercayaan dari rekan maupun atasan. Hal tersebut menjadi salah satu karakter yang kerap dikaitkan dengan perkembangan karier.

3. Gemini Gemini dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mudah beradaptasi dengan berbagai situasi. Kemampuan berkomunikasi serta kecakapan dalam merespons keadaan membuat mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang dinamis.

Gemini juga senang mempelajari hal baru. Keinginan untuk terus menambah pengetahuan dan mencari ide berbeda membuat zodiak ini dianggap memiliki kemampuan untuk berkembang dan berinovasi dalam pekerjaan.