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Rabbany Wanadriani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.41 WIB

Jelang November 2026, 3 Zodiak Ini Diprediksi Mengalami Titik Balik dalam Hidupnya

ilustrasi zodiak beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut ramalan astrologi, beberapa pilihan hidup sedang dipertimbangkan secara intensif oleh tiga zodiak.

Mereka dapat mempertimbangkan kembali area penting dalam hidup pada November 2026 mendatang.

Perubahan ini dapat memengaruhi karier, hubungan, dan lingkaran terdekat mereka.

Melansir yourtango, berikut tiga zodiak yang diprediksi mengalami titik balik dalam hidupnya menjelang November 2026.

1. Gemini

Orang berzodiak Gemini mungkin mulai mengevaluasi kembali hampir setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari karier hingga kesehatan.

Percakapan sulit di tempat kerja mungkin muncul, yang mengungkap masalah yang sudah lama terpendam.

Sampaikan keinginan dengan jelas dan jangan takut untuk meminta promosi atau posisi baru.

Jika pekerjaan saat ini tidak lagi memuaskan, Gemini mungkin akan mempertimbangkan perubahan karier secara serius pada pertengahan November.

2. Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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