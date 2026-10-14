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Niko Sulpriyono
Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.40 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Lepas dari Kemiskinan pada Oktober 2026, Peluang Baru Menanti

Ilustrasi Zodiak Lepas dari Kemiskinan (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Lepas dari Kemiskinan (freepik)

JawaPos.com - Oktober 2026 menjadi periode yang menarik untuk membahas peluang finansial melalui sudut pandang astrologi dan pembacaan kartu tarot. 

Sejumlah zodiak digambarkan memiliki kesempatan untuk keluar dari kesulitan ekonomi, menemukan sumber penghasilan baru, atau memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. 

Meski tidak menjamin perubahan kondisi keuangan secara langsung, ramalan ini dapat menjadi bahan refleksi untuk menyambut peluang yang tersedia.

Dalam pembacaan tarot kali ini, terdapat 5 kartu yang dikaitkan dengan perjalanan finansial lima zodiak, yaitu Justice untuk Libra, Queen of Cups untuk Cancer, The Fool untuk Sagitarius, Nine of Swords untuk Gemini, dan Ace of Wands untuk Aries. 

Setiap kartu memiliki simbol dan pesan berbeda, mulai dari keseimbangan atas tindakan masa lalu hingga keberanian mengambil langkah baru.

Lantas, zodiak apa saja yang diramalkan berpeluang lepas dari kemiskinan pada Oktober 2026

Simak ulasan lengkapnya berikut ini yang dilansir dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Rabu (14/10). 

Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keputusan, kesempatan kerja, pengelolaan uang, dan situasi ekonomi.

1. Libra

Libra menjadi zodiak pertama yang dikaitkan dengan peluang perbaikan finansial pada Oktober 2026

Editor: Hanny Suwindari
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