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Rabbany Wanadriani
Rabu, 14 Oktober 2026 | 21.48 WIB

4 Shio Paling Beruntung 15 Oktober 2026, Hidup Lancar Tanpa Masalah

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ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut ramalan astrologi harian, beberapa shio akan menjalani hari yang penuh dengan keberuntungan.

Mereka mungkin akan merasakan kelegaan mulai 15 Oktober 2026, di mana hidupnya akan dikelilingi hal-hal positif dan bahagia.

Berdasarkan ramalan besok, dilansir horoscope, berikut empat shio yang dianggap paling beruntung pada 15 Oktober 2026 dengan semesta yang berpihak kepada mereka.

1. Shio Anjing

Mulai 15 Oktober, Shio Anjing mungkin akan lebih mudah menangani tanggung jawab sehari-hari.

Orang-orang di sekitar mereka akan lebih bersedia menawarkan bantuan sehingga tidak perlu lagi terus-menerus mengendalikan semuanya dan melakukan semuanya sendiri.

Bagi mereka yang terbiasa merawat orang lain dan memikul tanggung jawab tambahan, ini bisa menjadi perubahan yang menyenangkan.

Manfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dan mengisi kembali energi.

2. Shio Babi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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