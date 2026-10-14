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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 14 Oktober 2026 | 18.57 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan 15 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak kesehatan besok 15 Oktober 2026 / foto : Magnific/ freepic.diller - Image

Ramalan zodiak kesehatan besok 15 Oktober 2026 / foto : Magnific/ freepic.diller

JawaPos.com – Ramalan zodiak kesehatan untuk besok, 15 Oktober 2026, kali ini banyak menyoroti soal makanan, olahraga, dan kebiasaan sehari-hari.

Setiap rasi bintang mendapat saran berbeda, mulai dari menjaga asupan gizi sampai mengurangi kebiasaan yang merugikan tubuh.

Prediksi ini disusun agar mudah dipahami dan bisa langsung dicoba tanpa persiapan yang rumit.

Tidak semua membutuhkan perubahan besar, sebab beberapa di antaranya cukup melakukan penyesuaian kecil pada rutinitas harian.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Rabu (14/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Kamis 15 Oktober 2026.

1. Libra (23 September – 22 Oktober)

Perhatikan pilihan makananmu hari ini dan kurangi konsumsi makanan olahan yang diproses secara berlebihan oleh pabrik.

Terlalu banyak makanan seperti itu dapat memicu masalah, misalnya kenaikan berat badan yang tidak kamu inginkan.

Sebagai gantinya, pilihlah hidangan segar buatan rumah dan beri ruang lebih banyak bagi makanan yang bergizi.

Beberapa perubahan sederhana saja sudah cukup untuk membuat menu makanmu menjadi jauh lebih seimbang setiap hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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