Ramalan Zodiak Kesehatan 15 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com – Ramalan zodiak kesehatan untuk besok, 15 Oktober 2026, kali ini banyak menyoroti soal makanan, olahraga, dan kebiasaan sehari-hari.

Setiap rasi bintang mendapat saran berbeda, mulai dari menjaga asupan gizi sampai mengurangi kebiasaan yang merugikan tubuh.

Prediksi ini disusun agar mudah dipahami dan bisa langsung dicoba tanpa persiapan yang rumit.

Tidak semua membutuhkan perubahan besar, sebab beberapa di antaranya cukup melakukan penyesuaian kecil pada rutinitas harian.

1. Libra (23 September – 22 Oktober)

Perhatikan pilihan makananmu hari ini dan kurangi konsumsi makanan olahan yang diproses secara berlebihan oleh pabrik.

Terlalu banyak makanan seperti itu dapat memicu masalah, misalnya kenaikan berat badan yang tidak kamu inginkan.

Sebagai gantinya, pilihlah hidangan segar buatan rumah dan beri ruang lebih banyak bagi makanan yang bergizi.