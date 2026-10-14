Ramalan Zodiak Cinta 15 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak cinta besok 15 Oktober 2026 / foto : Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Zodiak selalu menarik dibahas, terutama saat membicarakan urusan hati dan hubungan.
Ramalan cinta untuk besok, 15 Oktober 2026, menghadirkan pesan yang berbeda bagi setiap pemilik bintang.
Ada yang diminta lebih terbuka, ada yang disarankan menjaga jarak, dan ada pula yang diajak mempererat kebersamaan.
Enam rasi bintang dalam daftar ini adalah Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
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Dilansir dari laman Astrotalk pada Rabu (14/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Kamis 15 Oktober 2026.
1. Libra (23 September–23 Oktober)
Libra lajang hari ini terasa lebih percaya diri untuk mendekati orang dari elemen udara dan air.
Bagi yang sudah berpasangan, gairah dan kemesraan berpeluang kembali hadir dengan intensitas yang terasa sangat segar.
Luangkan waktu romantis bersama pasangan hari ini supaya hubungan kalian terasa makin hangat, akrab, dan dekat.
Pada hari Jumat, persembahkan bunga putih sebagai wujud syukur dan harapan untuk kebahagiaan hubunganmu ke depan.
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Jawa Pos
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