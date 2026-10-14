6 Weton yang Konon Jadi Magnet Rezeki, Ada yang Dipercaya Pandai Mengelola Keuangan

seseorang yang hartanya segera diarahkan ke pangkuan./Freepik/pakww
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton menjadi salah satu cara untuk mengenali karakter dan menafsirkan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari lahir dengan pasaran Jawa ini kerap dikaitkan dengan urusan rezeki, jodoh, hingga keberuntungan.
Menurut kepercayaan dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki karakteristik dan penafsiran tersendiri. Beberapa di antaranya dipercaya mempunyai sifat yang mendukung datangnya peluang, seperti kecakapan memimpin, ketajaman berpikir, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan mengelola keuangan.
Dalam penafsiran tertentu, sifat-sifat tersebut juga dikaitkan dengan peluang memperoleh kemakmuran.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki kaitan dengan keberlimpahan rezeki. Berikut ulasannya.
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Jumat Legi dipercaya memiliki karakter yang berwibawa dan mampu memengaruhi orang lain melalui sikapnya. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak selalu banyak bicara, tetapi dapat memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.
Dalam penafsiran primbon Jawa yang dikutip, weton ini dikaitkan dengan peluang rezeki melalui hubungan sosial dan kerja sama. Kemampuan membangun relasi dapat menjadi modal untuk membuka kesempatan baru dalam pekerjaan maupun usaha.
Pesan yang dapat dipetik adalah pentingnya menjaga kepercayaan ketika memperoleh kesempatan besar. Penghasilan dan kedudukan yang baik akan lebih bermanfaat apabila disertai tanggung jawab serta niat untuk memberikan dampak positif bagi orang lain.
Pemilik weton Rabu Pahing digambarkan sebagai sosok yang cerdas, tenang, dan mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak. Mereka dipercaya lebih menyukai langkah yang terencana daripada mengambil keputusan secara terburu-buru.
Menurut penafsiran primbon yang menjadi sumber artikel, weton ini dikaitkan dengan kemampuan menemukan jalan baru untuk memperoleh penghasilan. Peluang tersebut dapat berupa gagasan usaha, kerja sama yang menguntungkan, atau strategi yang berbeda dari kebanyakan orang.
Karakter yang penuh pertimbangan dapat menjadi pengingat untuk menggabungkan intuisi dengan informasi yang jelas. Dalam urusan keuangan, setiap keputusan tetap perlu didasarkan pada perhitungan risiko dan kemampuan masing-masing.
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Jawa Pos
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