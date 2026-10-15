Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 15 Oktober 2026 | 09.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 15 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Beberapa masalah di rumah zodiak aquarius baru-baru ini, mungkin akan hilang sepenuhnya. Upaya aquarius untuk menjaga tingkat ketegangan tetap rendah dan membiarkan stres mereda, telah membuahkan hasil. 

Perubahan suasana rumah pasti akan dihargai oleh anggota keluarga. Dorong keharmonisan keluarga dengan mengatur acara malam bersama. Hubungan aquarius dengan anggota keluarga tentu saja akan membaik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius mungkin mempertimbangkan untuk membawa hubungan romantis saat ini ke tahap yang lebih serius. Terkait karir, gunakan hari ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.

Sementara itu, waspadai alergi yang muncul dan siapkan obat-obatan jika aquarius rentan terhadap reaksinya. Pada sisi keuangan, aquarius harus mengerahkan usaha ekstra dalam urusan keuangan guna mendapatkan keuntungan.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin sedang mempertimbangkan untuk membawa hubungan romantis saat ini ke tahap selanjutnya. Bisa jadi, aquarius sudah lama menjalin hubungan dengan pasangan dan ingin membawanya ke jenjang yang lebih serius. 

Perenungan ini akan membimbing aquarius menuju arah yang benar. Dengarkan kata hati dan tetaplah teguh jika akan membuat komitmen jangka panjang.

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Shio Paling Beruntung 15 Oktober 2026, Hidup Lancar Tanpa Masalah - Image
Zodiak

4 Shio Paling Beruntung 15 Oktober 2026, Hidup Lancar Tanpa Masalah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 21.48 WIB

Ramalan Zodiak Cinta 15 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cinta 15 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.10 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Kamis 15 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Kamis 15 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Rabu, 14 Oktober 2026 | 19.59 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore