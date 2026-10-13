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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.59 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Selasa, 13 Oktober 2026: Atur Aktivitas dan Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan, asupan makanan, dan waktu untuk memulihkan tenaga.

Keinginan menyelesaikan berbagai tanggung jawab terkadang membuat Virgo terus memikirkan pekerjaan meskipun tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus, energi dapat terkuras lebih cepat sehingga aktivitas berikutnya terasa lebih berat dan konsentrasi menjadi kurang optimal.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai mengatur jadwal harian dengan mempertimbangkan kebutuhan tubuh, bukan hanya banyaknya pekerjaan yang ingin diselesaikan.

Usahakan memberikan jeda di antara aktivitas, terutama jika pekerjaan mengharuskanmu duduk dalam waktu lama atau terus menatap layar komputer.

Bangkit dari kursi, berjalan sebentar, dan melakukan peregangan ringan dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat posisi tubuh yang tidak banyak berubah.

Kebiasaan sederhana ini juga memberikan kesempatan untuk mengalihkan perhatian sejenak sebelum kembali berkonsentrasi pada pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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