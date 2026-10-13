Ramalan Zodiak Kesehatan 14 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak kesehatan besok 14 Oktober 2026 / foto : Magnific/jcomp
JawaPos.com – Ramalan kesehatan zodiak untuk besok, Rabu 14 Oktober 2026, kembali hadir bagi Anda yang ingin menjaga kondisi tubuh.
Setiap zodiak mendapat pesan berbeda, mulai dari urusan makanan dan minuman hingga kebiasaan istirahat serta olahraga.
Prediksi kali ini mencakup enam zodiak, yaitu Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
Pesan kesehatan tersebut terbilang sederhana sehingga mudah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari tanpa perubahan besar.
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Dilansir dari laman Astrotalk pada Selasa (13/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Rabu 14 Oktober 2026.
1. Libra (23 September – 23 Oktober)
Hindari minum alkohol berlebihan hari ini, karena bisa membuat tubuh lemas dan mengganggu stamina keesokan harinya.
Kalau memang berencana minum, sediakan camilan ringan yang bergizi, bukan makanan berat atau yang tidak sehat.
Para astrolog menyarankan agar kamu lebih berhati-hati terhadap apa pun yang kamu konsumsi sepanjang hari ini.
Sedikit pengendalian diri bisa mencegah rasa tidak nyaman dan membuat badan terasa lebih segar esok hari.
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Jawa Pos
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