Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.14 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 14 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak kesehatan besok 14 Oktober 2026. (Magnific) - Image

Ramalan zodiak kesehatan besok 14 Oktober 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Menjaga tubuh dan pikiran sering kali dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten dilakukan setiap hari.

Posisi benda langit disebut ikut memengaruhi kondisi fisik maupun suasana hati banyak orang. Pada pertengahan Oktober ini, enam tanda bintang pertama mendapat pesan khusus dari para astrolog.

Pesannya beragam, mulai dari tidur nyenyak, dukungan orang terdekat, hingga pemeriksaan rutin ke dokter.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Selasa (13/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Rabu 14 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Pengaruh Matahari membuat kondisi tubuhmu tetap prima, tetapi kamu tetap perlu aktif bergerak sepanjang hari itu.

Jika malam sulit tidur, cobalah minum teh herbal yang menenangkan sebelum kamu naik ke tempat tidur.

Perhatikan pula kualitas istirahatmu, bukan hanya rutinitas olahraga yang sedang kamu jalani selama beberapa waktu terakhir.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Kesehatan 14 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Kesehatan 14 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.15 WIB

Jangan Biasakan Tidur Setelah Makan, Ini Dampaknya bagi Kesehatan Tubuh - Image
Kesehatan

Jangan Biasakan Tidur Setelah Makan, Ini Dampaknya bagi Kesehatan Tubuh

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13.31 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 12 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Jaga Keseimbangan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 12 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Jaga Keseimbangan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore