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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.05 WIB

Ramalan Zodiak Keuangan 14 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius & Pisces

Ramalan zodiak keuangan besok 14 Oktober 2026 / foto : Magnific/jcomp - Image

Ramalan zodiak keuangan besok 14 Oktober 2026 / foto : Magnific/jcomp

JawaPos.com – Ramalan zodiak kali ini menyoroti kondisi keuangan enam bintang pada besok Rabu, 14 Oktober 2026.

Setiap orang pasti ingin tahu apakah dompetnya akan aman atau justru perlu dijaga ekstra ketat.

Karena itu, kamu bisa melihat gambaran besok untuk membantu menyusun rencana pengeluaran dan tabungan dengan lebih matang.

Beberapa zodiak diprediksi mendapat tambahan rezeki, sementara yang lain diminta lebih waspada terhadap pengeluaran mendadak.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Selasa (13/10), dijelaskan mengenai ramalan keuangan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Rabu 14 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–23 Oktober)

Beban finansial yang belakangan terasa berat mulai terangkat dan kondisi dompetmu perlahan membaik pada hari ini.

Tambahan pemasukan bisa datang lewat komisi dari klien ataupun dari hasil penjualan ritel yang kamu jalankan.

Namun, tutup dulu semua aplikasi belanja daringmu sebelum kamu tergoda menekan tombol bayar di halaman checkout.

Atur pengeluaran wajib dan tabungan otomatis dengan seimbang agar saldo rekeningmu tetap sehat sepanjang bulan ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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