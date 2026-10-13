Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.19 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Rabu 14 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kepercayaan diri Leo di tempat kerja menciptakan gelombang kemajuan, tunjukkan solusi kreatif.

Sementara detail sangat penting saat ini, jadi kerja teliti akan memberi Virgo pengakuan dalam hal karier.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Rabu 14 Oktober 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Perhatian tertuju padamu, seseorang yang istimewa tertarik pada kehangatan Anda, jadi nikmati dan bagikan dengan murah hati.

Kepercayaan dirimu di tempat kerja menciptakan gelombang kemajuan, tunjukkan solusi kreatif.

Waspadai pembelian impulsif dan penghematan kecil akan bertambah.

Berjalan-jalan di luar ruangan akan membangkitkan kembali pancaranmu dari dalam dan luar.

Pesan semesta: Memimpin dengan hati akan menarik peluang emas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Keuangan 14 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius & Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Keuangan 14 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius & Pisces

Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.05 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Rabu 14 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Rabu 14 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.54 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan 14 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Kesehatan 14 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore