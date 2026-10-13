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Rabbany Wanadriani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.23 WIB

Panduan Shio Besok Rabu 14 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Keberuntungan shio Tikus datang dalam berbagai bentuk.

Di sisi lain, pertemuan tak terduga bisa jadi kabar baik untuk karier shio Ular.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Rabu 14 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Keberuntungan datang dalam berbagai bentuk.

Ingatlah itu ketika Anda ingin mengeluh tentang sesuatu yang terjadi dalam hidup.

Jika Anda memiliki teman-teman yang baik, keluarga yang mendukung, dan karier yang berkembang, syukuri apa yang Anda miliki daripada fokus pada apa yang kurang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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