Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 13 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Komunikasi

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026, mengajak kamu untuk menyeimbangkan keteguhan pendirian dengan kesediaan memahami perasaan pasangan.

Keseriusan dalam menjalani hubungan memang dapat membantu Capricorn menjaga komitmen, tetapi kedekatan emosional juga membutuhkan empati dan kemauan untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan penjelasan logis atau jawaban yang diberikan secepat mungkin.

Dalam situasi tertentu, pasangan mungkin hanya ingin didengarkan dan merasa bahwa perasaannya mendapatkan perhatian yang layak.

Karena itu, cobalah memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berbicara sampai selesai sebelum menyampaikan tanggapan.

Ketika pembicaraan menyentuh persoalan sensitif, pilih kata-kata dengan hati-hati agar pendapat yang disampaikan tidak terkesan menyalahkan atau meremehkan perasaan orang lain.