Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.22 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 13 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026, mengajak kamu untuk menyeimbangkan keteguhan pendirian dengan kesediaan memahami perasaan pasangan.

Keseriusan dalam menjalani hubungan memang dapat membantu Capricorn menjaga komitmen, tetapi kedekatan emosional juga membutuhkan empati dan kemauan untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan penjelasan logis atau jawaban yang diberikan secepat mungkin.

Dalam situasi tertentu, pasangan mungkin hanya ingin didengarkan dan merasa bahwa perasaannya mendapatkan perhatian yang layak.

Karena itu, cobalah memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berbicara sampai selesai sebelum menyampaikan tanggapan.

Ketika pembicaraan menyentuh persoalan sensitif, pilih kata-kata dengan hati-hati agar pendapat yang disampaikan tidak terkesan menyalahkan atau meremehkan perasaan orang lain.

Perbedaan pandangan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk memahami kebutuhan masing-masing dengan lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Selasa, 13 Oktober 2026: Jalin Hubungan dengan Hati Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Selasa, 13 Oktober 2026: Jalin Hubungan dengan Hati Terbuka

Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.27 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Selasa, 13 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Perhatian - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Selasa, 13 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Perhatian

Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.24 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Selasa, 13 Oktober 2026: Ungkapkan Perasaan dengan Lebih Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Selasa, 13 Oktober 2026: Ungkapkan Perasaan dengan Lebih Terbuka

Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore