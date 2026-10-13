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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.16 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Kedekatan Lewat Komunikasi Hangat

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Selasa, 13 Oktober 2026, mungkin terasa lebih emosional ketika rasa rindu dan kebutuhan untuk mendapatkan perhatian semakin kuat, terutama jika waktu bersama pasangan belakangan ini terbatas.

Kesibukan atau jarak yang memisahkan dapat membuatmu lebih sering memikirkan orang terkasih, tetapi perasaan tersebut tidak harus berubah menjadi kekhawatiran jika disertai komunikasi yang terbuka.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Scorpio pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Scorpio yang menjalani hubungan jarak jauh, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk menjaga kedekatan meskipun belum memungkinkan untuk bertemu secara langsung.

Kamu tidak perlu menunggu waktu khusus untuk menunjukkan perhatian karena pesan singkat, panggilan telepon, atau percakapan ringan dapat membantu pasangan merasa tetap dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Cobalah membicarakan aktivitas yang sedang dijalani, berbagi cerita tentang pengalaman terbaru, atau menanyakan keadaan pasangan dengan tulus.

Jika rasa rindu mulai terasa berat, ungkapkan perasaan tersebut tanpa membuat pasangan merasa bersalah karena belum bisa meluangkan waktu lebih banyak.

Saling memahami kondisi masing-masing akan membantu hubungan tetap hangat sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya kesalahpahaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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