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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.04 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Selasa, 13 Oktober 2026: Kelola Uang dengan Perhitungan Matang

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Selasa, 13 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara menikmati hasil kerja keras dan mempertahankan kestabilan anggaran.

Keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri maupun orang-orang terdekat memang wajar, tetapi kebiasaan mengeluarkan uang tanpa perencanaan dapat membuat keuangan lebih sulit dikendalikan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum melakukan pembelian atau mengeluarkan dana untuk keperluan tambahan, Leo sebaiknya memeriksa kembali kebutuhan rutin dan kewajiban yang harus diselesaikan.

Pastikan pembayaran tagihan serta kebutuhan utama sudah diperhitungkan agar pengeluaran untuk hiburan tidak mengganggu anggaran yang telah disusun.

Jika sedang tertarik membeli barang dengan harga tinggi, jangan hanya mempertimbangkan kegunaan yang bisa dirasakan dalam waktu dekat.

Pikirkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan, seberapa sering akan digunakan, dan apakah pembeliannya masih memungkinkan tanpa mengurangi dana untuk keperluan penting.

Bagi Leo yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, kebutuhan rumah tangga sebaiknya mendapatkan alokasi dana sebelum uang digunakan untuk memenuhi keinginan pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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